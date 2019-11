nyheter

Tirsdag ettermiddag fikk politiet i Bodø melding om observasjon av en drone flyende over rullebanen. Politiet er på stedet for å gjøre undersøkelser. Luftrommet ble foreløpig stengt for trafikk.

- Politiet tar avhør av vitner og vil opprette en anmeldelse på forholdet. Hvis noen skulle ha tips i saken, ta kontakt på tlf 02800, sier politiet.