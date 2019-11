Kari Smørvik (H) krever svar: – Vil ikke støtteen til Visit Harstad være konkurransevridende?

nyheter

Hun viser til at Visit Harstad (tidligere Destination Harstad) gjennom mange år har fått driftsstøtte fra Harstad kommunen. Begrunnelsen har blant annet vært at det er et offentlig anliggende å drive turistinformasjon.

Men nå har en ny aktør kommet på banen og fått offentlig godkjenning for å drive turistinformasjon i byen. Den nye bedriften vil også ha lengre åpningstid enn Visit Harstad.