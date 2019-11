Wemunn trodde han betalte strøm for eget hus - punget egentlig ut for fem gatelys

nyheter

Sist mandag fikk Wemunn Aabø en lapp med denne meldingen i postkassa: «Strømanlegget er forsøkt stengt grunnet manglende kundeforhold hos Hafslund Nett».

Til TV2 sier Aabø at han ble overrasket. Saken ble først omtalt av Romerikes Blad.

- Så vidt vi visste hadde vi ingen ubetalte regninger.

Til Harstad Tidende sier Aabø at de meldte fra til Hafslund Strøm da familien flyttet til Rånåsfoss i april.

Påfølgende strømregning kom etter hvert. Her gikk det fram at både Hafslund Strøm og Hafslund Nett hadde registrert den nye adressen og kundeforholdet. Problemet var bare at strømmåleren registrert fem gatelys - og ikke sitt eget hus.

Kritiserer nettselskap

Aabø sier at Hafslund Strøm raskt beklaget det som skjedde. Hafslund Nett er han ikke så fornøyd med.

- De har skyldt på alle andre og opptrådt arrogant. Det er et problem at noen nettselskaper har monopol i sitt område. Jeg kan ikke si opp avtalen, for da har jeg ikke strøm, sier Aabø.

Han sier at han gjerne stiller opp i mediene for å advare folk.

- Det er viktig å gjøre folk oppmerksom på at de må sjekke at ting er riktig, sier han.

Aabø flyttet fra Harstad og Skånland i 1996 og i dag jobber han for Politidirektoratet.

Han sier at oppmerksomheten fra TV2 og andre er noe han fint tåler.

- Det er morsomt å komme i nyhetene, sier han.

- Skulle ikke stenge

Kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett sier til TV 2 at de ikke skulle stenge strømmen hos familien Aabø, men at lappen var et varsel om stenging og en anmodning om at de tok kontakt med selskapet.

- Når nettselskapet får beskjed fra kraftleverandøren om at en kunde skal betale for et bestemt anlegg, har ikke nettselskapet grunn til å stusse på det, sier Schau til TV2.