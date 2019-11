nyheter

Norsk Sykepleierforbunds landsmøte mener at en statlig overtakelse av den operative driften av luftambulansetjenesten er nødvendig, melder iTromsø.

«Anbudsrunder medfører at man risikerer å miste erfarent og høyt kompetent personell, og dermed ødelegge viktige fagmiljø. Luftambulansen er en sentral del av de prehospitale tjenestene og er avgjørende for å nå pasienter som ikke bor i nærheten av et sykehus», heter det i vedtaket fra landsmøtet.