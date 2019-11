Solbritt hadde ikke et galleri der hun kunne stille ut kunsten sin: Arrangerte like godt utstilling i stua og på loftet

nyheter

Det satte bygdefolket pris på, og ved åpninga på lørdag formiddag, hadde omkring 40 kunstinteresserte funnet veien til Kleiva på Evenskjer.

Heldigvis har hun et relativt romslig hus, for hun hadde nok ikke regnet med at så mange skulle dukke opp til det hun selv mente var et litt risikabelt prosjekt. Interessen for amatørkunst viste seg å være større enn hun hadde trodd, og det ble folksomt både i stua og på loftet. Utstillinga fortsatte på søndag, og mange som ikke hadde anledning på lørdag, ga beskjed om at de ville komme da. Det har i mange år vært et aktivt kunstmiljø i Skånland og regionen rundt, og det var ikke overraskende at en del kjente fjes fra Kunstforeninga i ETS dukket opp.

Nytenkende

En av dem var Odd Karstein Olsen som for tida er leder for foreninga. Han satte stor pris på å bli invitert til ei slik uformell utstilling.

– Dette er først og fremst et veldig nytenkende og flott initiativ. Når vi ser hvor mange som kommer hit, så forstår vi hvor populært det er. Det er en annen form for utstilling som på mange måter også gir en annen opplevelse.

- Man får mer kontakt med kunstneren og kan spørre mer. Det å være i en heim, er noe helt annet enn å være i et tradisjonelt galleri. Dette er ei stor utstilling med mange bilder, og forhåpentlig kan det inspirere andre til å gjøre noe lignende. Jeg er glad på Solbritts vegne at det kom så mange hit i dag, for det ligger mye arbeid bak ei slik utstilling.