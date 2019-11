Ny rapport: Cruiseturister legger igjen lite penger og forurenser mye

nyheter

Det er Stakeholder som har utarbeidet rapporten på vegne av NHO Reiseliv. Rapporten viser at cruiseturister slipper ut mest CO2 og legger igjen minst penger.

– Kommunene må regulere antall cruiseankomster

I gjennomsnitt bruker cruiseturister 650 kroner per døgn, er i Norge i 4,1 døgn og slipper i snitt ut 659 kilo CO2 per passasjer. Det er 247 gram CO2 per krone de har brukt i Norge.