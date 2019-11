Her smalt det i april: Nå kommer det nye skilt

nyheter

En fast HT-leser var den første som tipset oss om hendelsen som skjedde klokken 1245 den dagen.

– Jeg satt på Jordbærpikene og så ut vinduet at en lastebil kom med noe rart på planet. Etter hvert skjønte jeg at krana hadde revet med seg et stort skilt, fortalte tipseren.