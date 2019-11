Flere kjente harstadværinger henger i kirka på ny altertavle

nyheter

I et halvt år har kunstner Geir Samuelsen jobbet med altertavlen. Dette var et prosjekt som begynte for ti år siden. Skjervøy menighet kontaktet Samuelsen og spurte om han ønsket å lage altertavle som viser nattverd.

Tidligere i denne uka ble siste malestrøk tatt, og søndag ble den hengt opp i Arnøy kirke på Skjervøy.