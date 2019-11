nyheter

Ann-Iren Nilssen er opprørt over at politikerne vil legge ned sykehjemsavdelingen hennes mor bor i.

For tre år siden var det stor mangel på sykehjemsplasser i Harstad. Da ble moren Aud Nilssen liggende i en måned på sykehuset fordi det ikke var ledige plasser på sykehjemmene. Så kjøpte kommunen tre plasser på Kvæfjordheimen. Aud Nilssen og to andre ble flyttet over kommunegrensen. Kvæfjordheimen åpnet en avdeling i kjelleretasjen slik at de tre eldre fikk plass, forteller datteren.