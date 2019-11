Kjartan (41) slår seg ned i konas hjemby for å forberede Equinors nye gullgruve i nord

nyheter

Castberg-funnene Skrugard, Havis og Drivis er ekte barn av Harstad, da kontoret sto i spissen da funnene ble gjort i 2011/2012/2014. Nå bygges produksjonsskipet for Johan Castberg-feltet i Singapore. Den nye lederen for driftsforberedelsene, Kjartan Laugen (41), har akkurat selv vært i Singapore for å ta skroget i øyesyn, og det var overveldende.

Gigantskip

– 4000 menn jobber nå på skipet, som opplevdes som et massivt fjell. Det er faktisk tre ganger så langt som hurtigruteskipet Vesterålen, forteller Laugen.