Tre personer i 20-årene tatt med narkotika

Det var tale om én mann og to kvinner i 20-årene. De tre personene var sammen, og ble observert av politiet.

- Politipatruljen fattet mistanke på bakgrunn av tidligere kjennskap til dem, melder Troms politidistrikt.

Samtlige anmeldes for bruk og besittelse av narkotika.

I Harstad har også politiet vært på et av byens utesteder, hvor en mann i 20-årene var beruset og ikke i stand til å ta vare på seg selv. Han ble kjørt hjem til kjæresten som skulle ta vare på han.

Dette er de øvrige hendelsene i Troms og Nordland:

Sortland: Politiet har hatt promillekontroll i Sortland sentrum. 18 kontrollerte, ingen reaksjoner.

Mosjøen: Mann bortvist fra utested etter å ha vært full og vanskelig. Nektet servering og spyttet en vakt i ansiktet. Bortvist fra utested. Vil bli anmeldt av fornærmede.

Bodø: Overstadig beruset person bortvist fra utested i Bodø. Laget kvalme inne på utested. Bortvist frem til 0800.

Tromsø: Politiet har avsluttet en fest på Stakkevollvegen etter klager fra naboer.

Tromsdalen: Politiet har vært på en privat adresse og avsluttet nachspiel etter klager fra naboer. Festverten, en mann i 20-årene, ble pålagt å avslutte festen.

Tromsø: Mann i 20-årene bortvist fra Tromsø sentrum frem til kl. 0800. Bakgrunnen for det var at han eglet til bråk utenfor et av byens spisesteder. Mannen ble senere påtruffet i sentrum til tross for pålegget om å forlate. Innbringes til stasjonen og settes i drukkenskapsarrest. Anmeldes for ikke å ha etterkommet pålegget. Sak opprettes.

Tromsø: Mann i 50-årene kastet mat på en ordensvakt ved et av byens spisesteder. Politiet har vært på stedet og snakket med partene. Ordensvakten vurderer anmeldelse.

Tromsø: Mann i 40-årene anmeldes for urinering på offentlig sted. Sak opprettes.

Tromsø: Mann i 30-årene bortvist fra Tromsø sentrum frem til kl. 0800 etter å ha vært involvert i slagsmål ved et av byens utesteder. Ingen skade oppstått. Motpart vil vurdere anmeldelse.

Tromsø: Politiet har kjørt en mann i 50-årene til legevakta. Han var beruset og hadde falt og slått seg. Ingen videre oppfølging fra politiet.

Tromsø: Mann i 20 årene kjørt hjem til bopel av politiet da han var beruset og litt ufin i sin adferd.

Tromsø: Ei jente i slutten av tenårene anmeldes for å ha oppgitt falsk personalia til politiet. Bakgrunnen var at hun prøvde å komme seg inn på et av byens utesteder med falsk (lånt) id og politiet ble derfor kontaktet. I møte med politiet valgte hun å lyve. Sak opprettes.

Tromsø: To menn i 20 årene har fått pålegg om å holde seg borte fra et av byens utesteder frem til lørdag morgen kl. 0800. De var uønsket på stedet og hadde litt vondt for å akseptere ordensvaktenes avgjørelse.