Tiltalt for overgrep mot to mindreårige

Mannen, som nå er i 80-årene, ble anmeldt i august 2016. Harstad Tidende har snakket med flere som hevder de ble misbrukt av mannen fra de var 12–13 år gammel. Tiltalte ble først på 90-tallet dømt for utuktig omgang med en da 14 år gammel gutt. Dommen var på 75 dagers fengsel.

Over tre år etter at han ble anmeldt, er mannen nå satt under tiltale for overtredelse av den gamle straffelovens paragraf 196, «for å ha hatt utuktig omgang med barn under 16 år og den skyldige tidligere har vært straffet etter denne bestemmelsen.»