Politiet leter i flere politidistrikter

Mandag kveld eller natt til tirsdag ble tre biler stjålet fra bilutleiefirmaet. Politiet leter etter to av dem.

En VW Tiguan og to VW Golf forsvant fra en låst garasje. En Golf ble funnet tirsdag, de to andre er fortsatt ikke kommet til rette. Golfen var en elbil, og ble funnet på et jorde i Kilbotn. Der var den kjørt av veien i en sving, like ved krysset til Engenesveien.