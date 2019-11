Fortalte om hva som betyr mest når unge skal gjøre sine valg for fremtiden: Ga råd til statsministeren

nyheter

29-åringen fra Harstad var én av fem unge fra Nord-Norge som fikk et lunsjmøte med statsminister Erna Solberg for å fortelle om arbeidet sitt. Mathiassen jobber som rådgiver i KUPA, med fokus på forretningsutvikling og innovasjon.

– I møtet med Solberg snakket jeg om å ta i bruk hele kompetansebegrepet, og likestille kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Når bedrifter rekrutterer siler de ut kandidater basert på formell kompetanse, som gjør at vi som region mister kompetente arbeidstakere med enten for lav eller for høy grad. De som har fulgt med i timen vet at vi ikke har noen unge å miste. Mange som ønsker å flytte til byen blir utelukket, og det betyr tap av viktig arbeidskraft, sier hun.