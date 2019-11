– Kommune-Norge sultefôres

nyheter

– Det fører til at stort sett alle kommunene nå sitter og kutter i tilbudene for å få budsjettet i balanse. Ubalansen skyldes ikke at vi har brukt penger unødig. Ifølge avisen Nationen opplever kommunene i landet de tøffeste budsjettkuttene på femten år, sier ordføreren.

Hun viser til at Tromsø kommune må spare inn 300 millioner, Narvik må kutte 70 millioner, Bodø må kutte et sted mellom 200 og 300 millioner.