Vil utvide båndtvangen: Årsaken til endringen er en anmodning fra sauenæringa

Båndtvangen i Harstad opphører 20. august. På denne tida er de aller fleste sauene fortsatt på utmarksbeite. Første fellessanking er tradisjonelt rundt 20. september. Løshunder har blitt en stor og økende trussel for sauer i utmarka.

I anmodningen til kommunen heter det at «flere dyr er blitt skadet og drept av hund. Det gjelder hele beiteområdet, både bynært og i utkantene av kommunen. Vi har observert at mange går med hunden sin løs. De sier at de har kontroll, men i praksis viser det seg at de slett ikke har det. Når sauene begynner å springe, vekkes jaktinstinktet hos hunden. Med de tragiske følger en ser av det.»