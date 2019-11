nyheter

Tromsø: 16.19: Melding om røykutvikling og utløst brannalarm fra et leilighetsbygg i Vestregata. Nødetatene er fremme på stedet. Det er observert røyk i bygget. Ingen åpne flammer pr. nå. Skal være to leiligheter i bygget. Røykdykkere er inne og evakuerer beboere. Klokken 06.43: Brannvesenet har kontroll på branntilløpet. En person blir kjørt til UNN for sjekk. Har formentlig pustet inn en del røyk. Sak vil bli opprettet.

Dette jobbet politiet med mandag