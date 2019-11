Borettslag protesterer: – De bygger en vegg mellom oss og sjøen

nyheter

Den nye blokken med 10 leiligheter, som snart skal bygges, rager 26 meter i været. Blokkene i parken som allerede står ferdig, ligger på 22,5 meter.

– De gamle blokkene er ille nok. Verre er det at nye blokker som bygges på rekka strekker seg høyere, grunnet at grunnen ligger høyere over havet i retning Trondenes, der nyblokka skal settes opp, sier styreleder Jon A. Bille.