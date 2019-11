Agenda Nord-Norge direkte: Monica (25) fra Harstad forteller Erna hva som bør gjøres med Nord-Norge

nyheter

Under årets Agenda Nord-Norge er hver fjerde deltaker i alderen 18-34 år. På scenen tirsdag kommer en rekke ulike aktører, fra statsminister Erna Solberg (tirsdag) og sametingspresident Aili Keskitalo til SSB-sjef Geir Axelsen og Seth Stephen-Davidowitz fra New York Times.

De unge nordlendingene sender i dag en bestilling til samfunnets beslutningstakere, i form av en perspektivmelding som presenteres på konferansen. I perspektivmeldingen forteller de unge hva som betyr mest når de skal gjøre sine valg for framtiden. Hva spiller inn når de skal velge utdanning, jobb og bosted? Hva betyr noe for livsstilen og fritiden de har?

I dag avsløres Arctic Race-etappene klokken 1140 Harstad Tidende sender live fra Rec-hallen i Narvik tirsdag formiddag. Da skal Arctic Race of Norway presentere hvor etappene 6.-9. august skal gå av stabelen.

I dag møter fem av disse unge statsministeren til et lunchmøte for å fortelle om arbeidet de har gjort. En av dem er Monica Mathiassen (25) fra Harstad. Hun jobber i KUPA AS, spesielt innenfor skole-næringslivssamarbeid, rekruttering og forretningsutvikling med nordnorske start-ups.

