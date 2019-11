Kraftig redusert rypefangst i Troms

nyheter

– Det er som ventet. Vi stengte populære områder i Troms fordi våre analyser tilsa at bestanden ikke hadde et høstbart overskudd i år. Vi stengte også populære områder i Sør-Norge og reduserte jakttrykket i Midt-Norge. Dette gir et direkte utslag i fangsttallene, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Jaktsesongen for rype startet 10. september og varer ut februar i hele landet, mens jakta går fram til 15. mars i Finnmark, Troms og deler av Nordland. Erfaring fra tidligere år viser at 90 prosent av rypefangsten gjøres i perioden 10. september til 1. november.

– Dermed kan vi med ganske stor sikkerhet anslå den totale fangsten allerede nå, sier Breisjøberget.

Og trenden for jaktsesongen 2019-2020 er at Troms får en nedgang på 25 prosent og Nordland et uttak om lag som i fjor, eller en svak reduksjon. Dette gjelder kun Statskogs egne jaktområder. Statskogs tilbud utgjør en langt større andel av det totale rypejakttilbudet i Troms og Nordland enn sør for Nordland.

– Tallene tyder på at forvaltningsmodellen vår fungerer etter intensjonen. Etter sesongslutt vil vi foreta en mer finmasket analyse av de enkelte lokale områdene, sier Breisjøberget.