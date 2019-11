Hamek: Branntilløp før de ansatte kom på jobb - ble møtt av røyk

nyheter

Politiet forteller at de klokken 0725 melding om et mindre branntilløp på Hamek i sentrum av Harstad. Brannen skjedde i en container for brannfarlig avfall.

- Brannårsaken var feil på en varmeovn som har falt ned i en søppelcontainer, sier politiet som først meldte at brannen skjedde Ved Fontenehuset.