Tre personer involvert i trafikkulykke i Harstad

Klokken 00.08 meldte Troms politidistrikt at politiet hadde rykket ut til Stornesveien i Harstad. En personbil med tre personer var involvert. Utforkjøringen hadde ikke ført til noen personskader.

- Det er ikke mistanke om rus eller for høy fart, melder Troms politidistrikt.

Dette er de øvrige hendelsene i Troms og Nordland:

Tromsø: Fire personer ble bortvist fra sentrum etter å ha vært involvert i en ordensforstyrrelse ved Aurora Kino.

Tromsø: To menn ble pågrepet på grunn av mistanke om narkotikabruk i sentrum. Det ble ved ransaking gjort funn av narkotika.

Skibotn: Politiet mottok melding om brann i en parkert bil. Brannvesenet har slukket brannen. Sak vil bli opprettet og etterforsket.

Bodø: Like etter klokken 03.00 var det tre forskjellige slåsskamper i Sjøgata i Bodø sentrum. Politiet var raskt på stedet. En person ble påført mindre ansiktsskader, og blødde fra en vond nese.

- Ellers er kamphanene tatt hånd om og vil bli anmeldt av politiet, melder Politiet i Nordland.

Bodø: To personer sloss utenfor et utested og klarte i kampens hete å knuse et vindusglass. Begge personene ble bortvist fra sentrum, og måtte betale for skadeverket som ble utført.

Mosjøen: Politiet rykket ut til en privatadresse i forbindelse med at en person har blitt slått ned og har vært bevisstløs. En mistenkt person er avhørt på stedet. Fornærmede var ikke særlig samarbeidsvillig med politiet.