Evenesmann valgt inn i sentralstyret i Senterungdommen

Hamnes ble nemlig i helga valgt til tredje styremedlem i ungdomsorganisasjonens sentralstyre. Dette skjedde under partiets landsmøte på Fornebu utenfor Oslo. I samme møte ble for øvrig 23 år gamle Torleik Svelle fra Lillehammer valgt som ny leder av Senterungdommen, etter at Ada Arnstad gikk ut av rollen.

Hamnes mener det er viktig at landsdelen har folk sentralt plassert i de politiske verkstedene der fremtidens senterpartipolitikk blir utformet. Han er også den eneste fra Nord-Norge i sentralstyret.