Derfor er det relevant å vite hva de tjener

nyheter

Også i et lokalsamfunn som vårt er det viktig med kunnskap om fordeling av inntekt og formue, for på den måten avdekkes også hvilke grupper som er svakest stilt, og hvilke som godt kan bidra med mer. Begynner vi å mistenke at de rikeste ikke er med på spleiselaget, svekkes hele skattesystemets legitimitet. Det unngår vi best med ærlighet og åpenhet, også om hva vi tjener og eier. Debatten om økte forskjeller – også i harstadregionen – hadde blitt langt mindre opplyst om vi ikke hadde fått kjennskap til hva folk tjener, og hva de sitter på av formue.

Dette gjelder også for våre folkevalgte, og derfor har Harstad Tidende presentert en oversikt over hva kommunestyrets representanter hadde i skattbar inntekt i 2018. Lokalpolitikere representerer en betydelig maktfaktor i et lokalsamfunn, og det er i de mange utvalg, formannskap og kommunestyre at viktige saker blir avgjort på innbyggernes vegne.