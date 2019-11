To personer til Harstad sykehus etter voldelig fest

nyheter

Det var på en privat adresse i Harstad at politiet rykket ut etter å ha mottatt en melding om voldsutøvelse. To personer er fraktet til sykehus med mindre kutt- og sårskader. Det var fest på stedet. Politiet presiserer også at det ikke var noen slektsrelasjon mellom voldsutøver og de fornærmede. Politiet meldte om hendelsen klokken 06.02.

Dette er de øvrige hendelsene i Troms og Nordland:

Tromsø: Politiet har avholdt promillekontroll ved Langnes. Kontrollen førte ikke til noen reaksjoner.

Tromsø: En mann i 20-årene, som var involvert i en ordensforstyrrelse på et utested, ble innbragt og satt i arrest. Han anmeldes etter at han ble bortvist fra sentrum og ikke etterkom dette.

Tromsø: Politiet innbragte en kvinne i 20-årene etter at hun i beruselse utøvde vold mot en dørvakt. Hun anmeldes for dette, samt for at hun nekte å oppgi personalia til politiet. Hun ble satt i drukkenskapsarresten.

Tromsø: Politiet ble tilkalt da en beruset dame ikke gjorde opp for seg etter taxitur. Hun endret oppfatning og betalte etter at politiet kom til stedet og unngikk dermed bedragerianmeldelse.

Leirfjord, Ytre Helgeland: Politiet har pågrepet en person i forbindelse med en voldshendelse på en privat adresse. En person er fraktet til sykehuset for behandling og observasjon. Politiet gjør åstedsundersøkelse og oppretter sak. Ellers har det vært en rolig natt i Nordland.