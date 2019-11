Heli-Team deltok i berging av sauer ned fra vinterfjellet

nyheter

– Jeg er utrolig letta over at det gikk så bra til slutt, sier saueeier Alvin Berntsen til iTromsø, bare timer etter at sauen og hennes to lam ble henta ned fra fjellet med helikopter rundt 12.30 på lørdag.

Den siste uken har flere sauebønder meldt om dyr som står værfast i snøen på fjellet. Alvin Berntsen i Tromvika på Kvaløya oppdaget at en av sauene hans og to lam sto fast på en fjellhylle på rundt 600 meters høyde under Hollendaren. Det ble gjort flere forsøk på å få ned dyrene, blant annet med helikopter, men de store snømengdene gjorde det vanskelig.