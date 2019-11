Varsler krise for fiskerihavner

nyheter

Stortinget vedtok i juni 2017 å overføre ansvaret for fiskerihavnene fra statlig til regionalt nivå fra 1. januar 2020. Etter at forslag til statsbudsjettet for 2020 ble lagt fram, gjenstår det kun 120,5 millioner kroner til fordeling til regionene: Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Påstanden fra fylkene er at dette ikke er nok til å satse på havnene i fremtiden.