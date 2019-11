Så hvorfor ikke redusere avgiften?

nyheter

For det er ikke prisen som blir snakkisen dersom politikerne går for rådmannens forslag om å øke p-avgiften i sentrum med to kroner timen. Det etterlatte inntrykk blant byens befolkning vil være at «Nå er det blitt enda dyrere å kjøre til sentrum for å handle».

At det bare er snakk om verdien av en kvart pakke tyggis for to timers parkering, kommer til å drukne fullstendig når bølgene i avgifts- og bompengedebatten når nye høyder. «Nei, så dyrt det har blitt ...», kommer til å være gjennomgangsmelodien – med referanse til kjøpesentrene utenfor byen, som kan by på henholdsvis gratis, og to timer fri parkering – under tak.