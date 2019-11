Opplevelse i sentrum

nyheter

En kopp kaffe er ikke bare en kopp kaffe. Fortellingen om hvor kaffebønnen har sin opprinnelse, om den er del av fairtrade, om hvordan den er brent og hva den lukter – er alle tema forbrukerne er mer og mer opptatt av.

Kjøper du en kopp kaffe i på kafé er omgivelsene, stemningen, de ansatte, og de andre kundene en viktig del av opplevelsen. Trenger du nye klær, vil atmosfæren i butikken med både belysning, fargevalg, eventuell bakgrunnsstøy og hvordan du blir møtt – alle ha betydning for dine valg. I opplevelsessamfunnet er det essensielt for bedrifter å ikke bare henge med, men snarere være i forkant for å kunne tilby forbrukerne de beste opplevelsene, nesten før kunden selv er oppmerksom på at dette er opplevelser han eller hun etterspør.