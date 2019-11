Høgtun boligfelt, Evenes midt i opplevelsen og ønsket om å utvikle kommunen

nyheter

27. august behandlet vi sak 39/19 som omhandlet Eveneslagrene AS sitt ønske om å kjøpe to tomter pluss tilleggsareal, for å sette opp flermannsboliger for utleie eller salg. Firma tilbydde Evenes kommune 20 kroner per kvadratmeter.

To dager før saken skulle behandles mottok syv av kommunestyrets medlemmer e-post fra Pål Johansen i Eveneslagerene, der han tilbydde 25 kr per kvadratmeter. Utbygger påpekte samtidig at firma hadde lite tid og vurderte å etablere seg på ledige boligtomter på Breistrand i Skånland kommune, dersom det ikke ble en rask avklaring i Evenes.