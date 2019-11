Bombingen av MS «Senja» i Kilbotn

nyheter

At «Senja» gikk ned har blitt overskygget av de mye større tapene av menneskeliv ved senkningen av «Black Watch». At «Senja» ble hevet allerede i 1947 og forsvant fra fjorden har nok også påvirket omtalen og erindringene om skipet i befolkningen. For når det huskes og snakkes om angrepet i Kilbotn er det sjelden at MS «Senja» nevnes. Minnet om det skipet ser ut til å være borte i dag, unntatt hos de få gjenlevende som bivånet begivenhetene i Kilbotn 4. mai 1945.

Angrepet iverksettes

Klokken 16 om ettermiddagen 4. mai begynte flyene å ta av fra de tre små britiske hangarskipene som lå ut i havet sørvest for Vesterålen. Så langt ut i havet at skipene ikke kunne ses fra land, men fjelltoppene i Lofoten og Vesterålen kunne så vidt skimtes fra de tre små hangarskipene. Klokken 1625 er alle flyene i lufta og angrepslederen leder an mot Kilbotn etter avtalt kurs.