Rikholdig meny på Heggen-kafé

Det var godt med folk i kantina på Heggen onsdag kveld. Familie og venner til tre årsklasser med musikk- og dramaelever ville se og høre hva som rører seg blant de mest kreative elevene på skolen. For å være sikker på at alle fikk med seg både drama- og musikkinnslag, ble publikum delt i to. Ei gruppe ble sendt på vandring i retning dramarommet. Veien gikk gjennom delvis mørklagte ganger, og med på veien fikk vi fengende latinamerikanske gitartoner fra en gitarduo strategisk plassert.

I dramarommet hadde elevene forberedt ulike monologer som ble bundet sammen av festscener fra ulike tidsepoker. Publikum fikk ikke vite hvilke tekster som ble framført, ei heller hvem som hadde skrevet dem eller hva elevene het. Jeg hadde satt pris på å få vite i hvert fall det første, sånn at jeg hadde fått noen knagger å henge opplevelsen på. Elevene gikk uansett til oppgaven med stort alvor. Etter at dramafesten var over, var det på tide å begi seg tilbake til kantina hvor vi byttet plass med dem som allerede hadde fått med seg første del av hva musikkelevene hadde forberedt. Rent pedagogisk var dette en smart løsning, i og med at alle elevene fikk kjørt gjennom programmet ikke bare en, men to ganger på relativt kort tid.