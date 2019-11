Minusgradene biter godt, men folk lar seg ikke skremme

nyheter

I vår naivitet tenkte vi at kulden ville holde folk innendørs. Undertegnede journalist opplevde 15 minusgrader tidlig på morgenen, men det var for varmt å regne sammenlignet med de 12–14 gradene like innenfor parkeringsplassen i Folkeparken. For de gradene bet godt i kinnene.

Likevel, vi traff elggruppa i Bjørnebåsen barnehage, de eldste barna i barnehagen. De hadde tatt skiene fatt og skulle ut i skisporet.