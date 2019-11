Kjørte i rus på RV83

nyheter

Et eksempel på slike er en 23 år gammel mann, som satte seg bak rattet og la ut på riksveien på Sama, tirsdag 19. februar i år.

En politibetjent observerte sjåføren idet bilen kom ut fra Shell Bergseng klokka 22.00 på kvelden, og husket at hans førerkort ble inndratt i 2016. Politiet fulgte derfor etter bilen og stanset den. Det viste seg at han var påvirket av THC, et virkestoff som blant annet finnes i hasj.