HRS innfører en ny sorteringsordning fra nyttår, og nye Tjeldsund kommune er blant de første som blir berørt. Antall dunker utvides fra tre til fem, og behovet for informasjon viste seg å være stort.

Omlegginga skjer som følge av et EU-direktiv som skal sørge for en høyere materialgjenvinningsgrad av avfallet vårt. Målet for 2020 er at 50 prosent av avfallet skal gjenvinnes til nye produkter. I dag er gjenvinningsgraden 35 prosent.