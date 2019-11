F-35 er nå kampklar

nyheter

Generalmajor Tonje Skinnarland, sjef for Luftforvaret, erklærte 6. november første operative evne med sine 15 nye kampfly, ifølge Teknisk Ukeblad.

Det vil si at de etter to år med operativ test og evaluering settes i høy beredskap. Den historiske erklæringa kom på Rygge onsdag, på flystasjonen som for snart 40 år siden mottok det første F-16-flyet.

– Jeg har i dag tidlig formelt meldt flyene klare for Forsvarssjefen, fortalte Skinnarland ute på flystripa der tre F-35 nettopp hadde fløyet over i formasjon.

Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen var til stede, ifølge tu.no.