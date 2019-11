Dette jobber politiet med torsdag

nyheter

Gratangen: 04.45: Brann i ubebodd hus - nødetatene er på stedet og driver slukking. Huset er overtent. Ikke meldt om personskader. Ikke behov for evakuering av naboer. Huset brenner ned til grunnen. Politiet oppretter rutinemessig undersøkelsessak.

Finnsnes: 02.19: Politiet har nå avholdt fartskontroll på Gisundbrua, i 50-sonen. Det ble utstedet to forenklede forelegg. Høyeste fart ble målt til 73 km/t.

Skrova: 23.47: Innsatspersonell driver slukking av brann i et ubebodd feriehus. Ingen personskader.

Finnsnes: 21.38: Personbil stanset for kontroll og bilfører, en mann i 60-årene, er mistenkt for promillekjøring. Han ble fremstilt for blodprøvetakning. Sak opprettet m/førerkortbeslag.

Dette jobbet politiet med onsdag