Ber om hjelp for katter som lever i avfallsanlegg

Organisasjonen har mottatt bekymringsmelding angående cirka 15 katter, som holder til på Rødskjær. De skriver at dette er et svært farlig oppholdssted, med stor aktivitet og mange tunge kjøretøy som gravemaskiner.

– Vi har vært på befaring på området, og det haster å hjelpe kattene bort. Det er hjerteskjærende og uverdig at både voksne katter og kattunger lever i søppelet på avfallsanlegget. Dette er brudd på Dyrevelferdsloven, mener organisasjonen. Dyrene skal for øvrig bære preg av å leve et hardt liv.

Dyrebeskyttelsen Harstad ønsker å hjelpe kattene, men de har inntaksstopp på huset sitt, siden de allerede har mange katter.

I facebook-innlegget ber de folk som har tid og tålmodighet til å hjelpe kattene med fosterhjem om å ta kontakt. Alternativet kan fort bli at dyrene må gå ute i vinter, eller bli avlivet.