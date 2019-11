- Tror de at flertallet av velgerne deres er enige i at dette er god bruk av våre skattepenger?

nyheter

Tror våre folkevalgte at denne saken var uten betydning da vi stemte - for mindre enn to måneder siden? Tror de at flertallet av velgerne deres er enige i at dette er god bruk våre skattepenger?

Før kommunevalget sa Trygve Slagsvold Vedum: Stem på det partiet som er enig med deg i lokale saker. Hva skjer når vi følger Vedums råd, men opplever at partiet som var enig med oss før valget, inntar motsatt standpunkt når valget er over? Er det ikke dette som har skjedd i kinosaken? Tror dere ikke at mange føler seg ført bak lyset av politikerne de har stemt på?