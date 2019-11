Spørsmål gjenstår

nyheter

Oppgave nummer én, og som gir seg selv, etter NAV-skandalen: Å rette opp det som i det hele tatt lar seg rette opp overfor alle dem som er blitt dømt og/eller avkrevd tilbakebetaling av trygdeytelser på feilaktig grunnlag. Snarest mulig og på smidigste måte. På dette punktet fikk arbeidsminister Anniken Hauglie (H) selvsagt nok full tilslutning da hun i går holdt sin redegjørelse i Stortinget. Det må ikke herske tvil om at staten nå vil følge opp statsrådens uforbeholdne unnskyldning ved å gjøre opp for seg økonomisk. Og det må heller ikke gis rom for tvil underveis i den forestående prosessen, det må alle involverte ledd i statsapparatet sørge for. Så får blikket vendes mot den eksterne granskningen som Hauglie varslet, i en redegjørelse som var grundig – så langt den rakk.

Å snu alle steiner er som regel et tidkrevende arbeid. Fremdriften må sikres også her, men man får – som også Ap-leder Jonas Gahr Støre presiserte – bruke nødvendig tid for å finne ut hvordan ting kunne gå så galt. I det historiske perspektivet har regjeringer og stortingspartier i alle politiske farger sin del av ansvaret for feiltolkningen av EØS-reglene og forordningen som begrenser adgangen til å ta med seg ytelser ved opphold i EU/EØS-land.