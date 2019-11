Medkila-elever klar

nyheter

Totalt er det 21 jenter og 20 gutter som samarbeider om prosjektet, sammen med klassekontaktene Bjørtfrid Stakksund i 6A og Cathrine Østberg i 6B.

– Det var i høst at vi fikk vite at vi skulle jobbe med dette prosjektet. Vi er med i en konkurranse som heter First Lego League (FLL), og i år er temaet «City Shaper». Det er første gangen vi deltar. Nesten alle er nå blitt 11 år, forteller Luna Solveig Knudsen.