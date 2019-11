Fra kommunestyret til eldrerådet

nyheter

Inntil valget hadde begge plass i kommunestyret.

Etter 20 år som folkevalgt, tror Pedersen det kan være greit å få følge politikken fra sidelinjen.

– Jeg har valgt å trappe ned, blant annet for å være bestefar og for å nyte pensjonisttilværelsen. Så er det slik at jeg har lyst til å følge opp det gode arbeidet som partifelle Ivar Østberg har gjort i eldrerådet. Han løftet autoriteten til utvalget, som tidligere nærmest ble harselert med. Nå blir eldrerådet lyttet til, og er kjent langt utenfor kommunegrensene, sier Pedersen.

Jan Fjellstad og Per Pedersen har i mange år hatt et godt politisk samarbeid.

– Vi har vært et radarpar, og jeg gleder meg til å gjøre en jobb for eldresaken, sier Per Pedersen.

11. november har rådet sitt første møte. Da skal leder og nestleder velges. I tillegg til Jan Fjellstad, og Per Pedersen er følgende valgt inn: Johanne Pedersen (H), Astrid Nergård (Ap), Grete Stenhaug (Ap), Sigrid Furu Berg (Harstad pensjonistforening), Rolf Mentsen (Harstad pensjonistforening) og Harald Rydeng (Forsvarets Seniorforbund). Eldrerådet har cirka 10 møter i året.