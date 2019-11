nyheter

Rådmann Hugo Thode Hansens forslag til kuttliste for å få neste års budsjett i balanse, er ingen hyggelig lesning for politikerne. Over to hundre innbyggere har gått hardt ut mot kuttlista, spesielt innen helse og omsorgssektoren, på Harstad Tidendes Facebook-side.

«Skam dere», «denne lista er til å gråte over». «Å skjære bort åtte sykehjemsplasser med de køene vi har i dag, og den veksten vi har av eldre hjelpetrengende, er ikke å bruke hodet!», er blant reaksjonene.