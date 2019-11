Dette jobber politiet med tirsdag

nyheter

Bodø: 06.46: Stille Dal-krysset: Liten hjullaster veltet i forbindelse med snøbrøyting. Ingen personskade. Blir fjernet i løpet av dagen.

Rv 80: Veien, som går mellom Bodø og Fauske er skrapet og strødd, slik at det nå er fri ferdsel for all trafikk. – Kjør pent, oppfordrer politiet i Nordland.

Tromsø. 05.11: Nødetatene rykket ut til Smart Hotel i Vestregata etter melding om branntilløp på stedet. Gjenstanden som tok fyr skulle holde eggene varm i et kar, tok fyr fordi det ikke var vann i karet. Det gikk dermed varmgang i varmeelementet. Branntilløpet var slukket ved nødetatenes ankomst og hotellet ble evakuert. Noe røyk i resepsjonsområdet men gjestene kunne gå tilbake til sine rom etter relativt kort tid. – Vi har tatt avhør på stedet og oppretter sak, opplyser politiet.

Sortland: 23.48: Melding om taxipassasjer som har slått seg vrang. Det var ei godt beruset dame som har slo seg vrang. Vi undersøker litt omstendighetene, meldte politiet. Damen ble kjørt hjem til seg selv.

Finnsnes: 23.23: Bil med henger sakset og stengte veibanen i Otterveien. Det var utenlandsk trailer som hadde problemer på stedet.

Dette jobbet politiet med mandag