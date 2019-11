Skatteoppgjør for 14,6 milliarder kroner i Troms

nyheter

102.902 lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende i Troms fikk tilbakebetalt skatt på til sammen 1,2 milliarder kroner i skatteoppgjøret i år. 23.387 betalte restskatt på totalt 556 millioner kroner. For dem som fikk skatt til gode var snittbeløpet 12.254 kroner, mens snittbeløpet for dem som fikk restskatt var 23.782 kroner.

Skatteoppgjøret for hele landet viser at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen har betalt 514 milliarder kroner i skatt og avgift på inntekt og formue. 332.000 selskap har betalt 85 milliarder kroner i skatt (unntatt skatteinntekter fra oljevirksomheten).

Sjekk skattekortet

– Årsaken til at noen for penger tilbake eller må ut med restskatt er at de økonomiske forholdene ble annledes enn det skattetrekket ble beregnet til i starten av inntektsåret. Ønsker du å unngå restskatt eller å bli trukket for mye i framtida er det viktig at du justerer opplysningene dine ved å endre skattekortet, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal.

Endrar du skattekortet får arbeidsgiver automatisk beskjed og henter nytt skattekort.

- Skjer det større eller mindre endringer i økonomien din, bør du endre skattekortet slik at skattetrekket blir riktig. Det er enkelt å endre opplysninger om du har behov for det, sier Gjengedal

Du kan søke i skattelistene

Skattelistene for inntektsåret 2018 er tilgjengeleg for søk på skatteetaten.no fra klokka 7 tirsdag 5. november. Søk omfatter nettotal for personer og selskap. Det blir loggført hvem som har søkt på deg i skattelistene.

Sidan oktober i fjor har det vært 1,6 millioner søk i skattelistene på skatteetaten.no, fordelt på 482.000 unike innlogginger. Det er omtrent likt med året før. Til sammenligning ble det i året før innføring av logging av søk gjennomført 16,5 millioner.