Saksøkte staten – tapte i tingretten

Grunnlaget for overtredelsesgebyret er at Lødingen Fisk i januar og februar 2014 senket vannstanden i Første Bresjavatn (Bresjavatn) under laveste tillatte vannstand.

Selskapet valgte i etterkant å saksøke staten v/departementet. Nå er dommen kommet. Ifølge domspapirene er partene er enige om at vilkårene for ileggelse av overtredelsesgebyr er oppfylt.