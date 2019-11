- Harstad Sentrum AS sitt valg av web-leverandør er uforståelig

nyheter

– La det først være klart; Vi heier på Harstad Sentrum AS og sentrumsforeningens satsing. Det er et flott initiativ og helt nødvendig å organisere seg på denne måten, sier Hartz Ulvær, som er strategisk rådgiver, partner og styreleder i Hipp Hurra.

– Oppgaven blir for vanskelig?

– Det forbauser meg at et selskap, hvis hele forretningsmodell er bygget rundt det å oppfordre til bruk av lokale leverandører, gjør et slikt valg. Forklaringen på hvorfor de gjør det, er vel så forbausende. Daglig leder i Harstad Sentrum AS, Hugo Kjelseth, oppgir at han har vært i kontakt med én av byens potensielle leverandører av denne typen tjenester.