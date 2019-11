nyheter

Tromsø: 05.16: En semitrailer sto fast på Tverrforbindelsen, ved avkjøring til Mortensnes. Politi på stedet sammen med bergingsbil. Vegen vil bli sperret under berging av traileren. Klokken 06.14 ble det meldt at traileren var berget og at veien var åpen for trafikk igjen.

For øvrig har natten forløpt rolig.

Dette skjedde søndag