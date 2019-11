– Har malt seg inn i et hjørne

nyheter

Han både var og er motstander av å lage en plan som setter begrensninger på hvor høyt næringslivet skal få bygge i sentrum.

– Med det vedtaket vi gjorde tirsdag, har vi lagt lista for byggehøyden. Da må andre søkerne få samme behandling. Hvis Sverre Utvåg søker om å føre opp et bygg på 40 meter på Larsneset, kan vi ikke avslå. Kommunestyret har malt seg selv inn i et hjørne, sier Rasmussen.