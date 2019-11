Folksomt på Trondenesdagene

nyheter

Med Trondenes motettkor til stede ble det en ekstra dimensjon over gudstjenesten.

-Dette er en av de store høytidene vi har i kirken løpet av året. Under gudstjenesten ble navnene til de som har gått bort i Trondenes sokn og de som er bisatt ved krematoriet lest opp, forteller kantor Maria Daniella Raasch. Hun har som sammen med flere i Trondenes prosti jobbet fram programmet for Trondenesdagene.